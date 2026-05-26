ボクシングのIBF世界フェザー級王者アンジェロ・レオ（米国、32）が、スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋、33）との対戦について、「フェザー級の初戦に俺を選ぶ可能性は十分ある」との見解を示した。

「レオは井上尚弥との高額な対決を実現できると考えている」

英ボクシング専門メディア「ボクシングニュース」（ウェブ版）が2026年5月25日に報じた。

レオは元WBO世界スーパーバンタム級王者で、24年8月に1階級上のIBF世界フェザー級王座を獲得した。25年5月に大阪で亀田和毅（TMK、34）の挑戦を受け、2−0の判定で勝利し王座防衛に成功した。

「ボクシングニュース」は、「アンジェロ・レオは、日本での自身のマーケティング価値があれば、井上尚弥との高額な対決を実現できると考えている」とし、レオのコメントを紹介した。

記事によると、レオはユーチューブの格闘技チャンネル「FightHype」に出演し、井上戦について「俺は日本ですでに知名度があるから、井上がフェザー級初戦で俺を選ぶ可能性は十分あると思う」と語ったという。

井上の次戦はSF級3団体統一王者ジェシー・ロドリゲスが候補に

井上は2日に東京ドームでスーパーバンタム級4団体王座の防衛戦を行い、挑戦者・中谷潤人（M・T、28）を3−0の判定で下した。次戦に関しては明言を避けているが、スーパーフライ級3団体統一王者ジェシー・ロドリゲス（米国、26）が対戦候補に挙がっている。

フェザー級転向に関しては慎重な姿勢を見せており、早ければ27年に階級を上げる可能性がある。井上のこれまでの実績から、フェザー級転向後、ノンタイトル戦をはさまずに世界タイトル戦に臨む可能性もある。

現在、フェザー級にはレオを含めて4人の世界王者が存在する。WBA王者ブランドン・フィゲロア（米国、29）、WBC王者ブルース・キャリントン（米国、29）、WBO王者ラファエル・エスピノサ（メキシコ、32）、IBF王者レオだ。

井上が階級をフェザー級に上げた場合、4王者それぞれが標的となる。9月12日にWBA王者フィゲロアと、WBO王者エスピノサが統一戦を行う予定で、世界的に注目を集めている。