お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が24日までにオフィシャルブログを更新。６歳の長女・こうめちゃんが“猫耳カチューシャ”を身につけ、“小原のお古Tシャツ”を着こなす姿を公開し、ファンから反響を呼んでいる。 22日、小原は「猫耳カチューシャで★」と題してブログを更新。娘が、現在習っているK-POPダンスで“ネコポーズ”が登場するといい、「モチベーションをあげてくれるかなと 猫耳カチューシャ買いました」と報