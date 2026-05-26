小原正子、６歳長女がママのお古Tを着こなした猫耳姿披露
お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が24日までにオフィシャルブログを更新。６歳の長女・こうめちゃんが“猫耳カチューシャ”を身につけ、“小原のお古Tシャツ”を着こなす姿を公開し、ファンから反響を呼んでいる。
22日、小原は「猫耳カチューシャで★」と題してブログを更新。娘が、現在習っているK-POPダンスで“ネコポーズ”が登場するといい、「モチベーションをあげてくれるかなと 猫耳カチューシャ買いました」と報告。
「気に入ってくれました」と嬉しそうにつづり、レインボーカラーのロゴが入ったグレーのオーバーサイズTシャツに猫耳カチューシャ姿に加え、前髪にはカーラーを付け、ピースサインを決めたり、元気いっぱいなポーズを披露したりと愛らしい表情を見せた娘の姿を公開。「今日は美術教室ですが つけていくそうです 笑」とコメント。
さらに、「美術教室なので体操服の上から 汚れてもいいTシャツ（私の古着）着てますが 靴下とバッチリ」と自身のお古のTシャツを娘が着用していることを明かし、カラフルなボーダー ソックスを合わせた娘のコーディネートも披露。「いこか」と優しく声をかけ、美術教室へ向かったことを報告した。
その後、９歳の次男・誠八（せいはち）くんも学校から帰宅し、「そっくり兄妹」と紹介。「猫耳 つけてみよか」とユーモアたっぷりに呼びかけ、仲良し家族の日常をのぞかせた。
この投稿にファンからは「可愛い猫ちゃんだにゃ〜」「こうめちゃんは、面白すぎて 爆笑」「笑わしてくれてありがとう」「キャ〜可愛い猫ちゃん抱っこしたい」「とてもお似合いで、超可愛い」 「一瞬はっちゃんかと思ったこうめちゃん」「やっぱり似ている」などの声が寄せられている。
22日、小原は「猫耳カチューシャで★」と題してブログを更新。娘が、現在習っているK-POPダンスで“ネコポーズ”が登場するといい、「モチベーションをあげてくれるかなと 猫耳カチューシャ買いました」と報告。
さらに、「美術教室なので体操服の上から 汚れてもいいTシャツ（私の古着）着てますが 靴下とバッチリ」と自身のお古のTシャツを娘が着用していることを明かし、カラフルなボーダー ソックスを合わせた娘のコーディネートも披露。「いこか」と優しく声をかけ、美術教室へ向かったことを報告した。
その後、９歳の次男・誠八（せいはち）くんも学校から帰宅し、「そっくり兄妹」と紹介。「猫耳 つけてみよか」とユーモアたっぷりに呼びかけ、仲良し家族の日常をのぞかせた。
この投稿にファンからは「可愛い猫ちゃんだにゃ〜」「こうめちゃんは、面白すぎて 爆笑」「笑わしてくれてありがとう」「キャ〜可愛い猫ちゃん抱っこしたい」「とてもお似合いで、超可愛い」 「一瞬はっちゃんかと思ったこうめちゃん」「やっぱり似ている」などの声が寄せられている。