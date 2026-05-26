赤いポピーを左胸につけた特別ユニホームを着用【MLB】ドジャース ー ロッキーズ（日本時間26日・ロサンゼルス）メジャーリーグは戦没将兵記念日（メモリアルデー）の25日（日本時間26日）、30球団の選手や首脳陣が赤いポピーを左胸につけた特別ユニホームを着用した。ドジャース・大谷翔平投手も追悼を象徴するユニホームを着て、本拠地のロッキーズ戦に出場した。MLBと各球団は「ナショナル・モーメント・オブ・リメンブラン