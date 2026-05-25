セブン−イレブン・ジャパン（東京都千代田区）が、人気キャラクター「パペットスンスン」とコラボした商品7種類を5月26日から順次、販売。スンスンの「ふわあっ♪」がキーワードとなったパンやスイーツなどが登場します。【えー！】「パペットスンスン」コラボのパン＆スイーツBIGクッション＆トートバッグもかわいい！全アイテムを一挙にチェック！コラボ商品では、メロンパンのような見た目のシュー生地に、ふわふわな