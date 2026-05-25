仙台貨物が約2年半振りに始動。2026年に新たなシングルを8月5日にリリースすることを発表した。今作は2曲収録のCD+Mカード付のType-Aと3曲収録のCDのみのType-Bの2形態。シングルの詳細情報およびリリースイベント日程は、後日発表となる。また、8月11日の名古屋E.L.L公演を皮切りに、全5公演の＜仙台貨物トゥアー2026＞を開催することもあわせて発表された。2026年に仙台貨物が再び躍動する。■ニューシングル「タイトル未定」202