Novel Coreが、5月22日より全国ロードショーされた映画『名無し』の主題歌「名前」を5月20日(水)に配信リリースし、本日24日にミュージックビデオを公開した。映画『名無し』は、佐藤二朗演じる数奇な運命を背負い“名前のない怪物”と化した男の希望と絶望、そして狂気を描破するサイコバイオレンス。 白昼のファミレスを襲った無差別大量殺人事件―、防犯カメラに残された容疑者の中年男。被害者は誰もが鋭利な刃物のようなモノ