EXILE TAKAHIROのソロライブ＜EXILE TAKAHIRO 武道館 LIVE 2026 “JUBILEE”〜20th Anniversary〜＞が、9月25日(金)に日本武道館にて開催されることが発表された。EXILE加入20周年の節目を祝うアニバーサリーライブとして行なわれる本ライブ。タイトル“JUBILEE”には、20年という歩みへの感謝と、新たなスタートへの想いが込められているという。時間を巡りながらも原点へと還る歌声で、これまで支えてきたファンへ20年分の「あり