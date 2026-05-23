十勝地方の中心都市であり、日高山脈襟裳十勝国立公園の豊かな自然に抱かれた帯広市。その玄関口である帯広駅周辺の風景が、数年後に大きく生まれ変わろうとしています。 2026年5月に着工した『（仮称）帯広駅南口再開発プロジェクト』の一環として、2028年春に新ホテル『サウナ＆スパリゾート 北海道ホテル 帯広駅南』が開業予定であることが発表されました。 運営を担うのは、地元で愛され続け、サウナの聖地としても全