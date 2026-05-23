miwaが、8月より開催する＜miwa acoustic live tour 2026 “acoguissimo 6”＞の詳細を発表した。今年2月28日(土) には、15周年を記念した＜15th anniversary tour “miwa”＞のツアーファイナルをZepp Nagoyaで迎え、大盛況のうちに終了。さらに事務所の独立を発表した彼女。＜acoguissimo＞は2011年からスタートした、miwaの代名詞ともいえるアコースティックギターでの弾き語りのツアーだ。”miwa物語 第二章”の初ツアー