miwa、”miwa物語 第二章”の幕開けとなる弾き語りツアー＜acoguissimo 6＞詳細発表
miwaが、8月より開催する＜miwa acoustic live tour 2026 “acoguissimo 6”＞の詳細を発表した。
今年2月28日(土) には、15周年を記念した＜15th anniversary tour “miwa”＞のツアーファイナルをZepp Nagoyaで迎え、大盛況のうちに終了。さらに事務所の独立を発表した彼女。
＜acoguissimo＞は2011年からスタートした、miwaの代名詞ともいえるアコースティックギターでの弾き語りのツアーだ。”miwa物語 第二章”の初ツアーとなる今回は全国11ヶ所を回る。タオルを回したり、クラップをしたり、歌ったり、ファンも一体となってのライブ空間を楽しんでいただきたい。
■＜miwa acoustic live tour 2026 “acoguissimo 6”＞
8.21(金) 開場 18:15 / 開演 19:00
新潟 LOTS
8.22(土) 開場 16:15 / 開演 17:00
仙台 darwin
8.23(日) 開場16:15 / 開演 17:00
青森 Quarter
9.11(金) 開場 18:15 / 開演 19:00
高松 MONSTER
9.12(土) 開場16:15 / 開演 17:00
出雲 APOLLO
9.22(火/祝) 開場16:15 / 開演 17:00
大阪 Yogibo META VALLEY
9.23(水/祝) 開場16:15 / 開演 17:00
名古屋 ElectricLadyLand
10.16(金) 開場 18:15 / 開演 19:00
東京 duo MUSIC EXCHANGE
10.20(火) 開場 18:15 / 開演 19:00
宮崎 FLOOR
10.23(金) 開場 18:15 / 開演 19:00
福岡 トヨタホールスカラエスパシオ
10.24(土) 開場16:15 / 開演 17:00
佐賀 GEILS
お問い合わせ：エッグマン 03-3496-1561
■チケット料金
●全自由6,900円（税込/ワンドリンク別）
※別途1ドリンク代必要（8/21(金)新潟公演、10/23(⾦)福岡公演のみ1ドリンク制なし）
※枚数制限：お一人さま4枚まで購入可能
※チケット必要年齢：4才以上
■チケット受付期間
●FC会員限定チケット先行受付
受付期間：5/23(土)12:00 〜 6/1(月)23:59
※受付期間内にファンクラブに入会された方も対象
URL：https://yaneura-no-neko.jp
⚫︎プレオーダー(抽選)
受付期間：6/10(⽔) 12:00 〜 6/22(⽉) 23:59
【注意事項】
※お客様都合でのチケットの払い戻しは致しかねますので、予めご了承ください。
※転売・譲渡について
転売目的のチケット購入はご遠慮ください。オークション等での出品が発覚した場合は、出品者及び購入者の入場を拒否させていただきます。また、公演当日にはご本人様確認をする場合がございます。
※撮影に関して
公演によっては映像および写真撮影のカメラが入る可能性がございます。収録された映像・写真は商品化やプロモーション等に使用される可能性がございますのであらかじめご了承下さい。
◾️「桜みたいな恋なんだ」
発売日：2026年3月8日（日）
配信：https://miwa.lnk.to/Sakuramitainakoinanda
■「桜みたいな恋なんだ - From THE FIRST TAKE」
https://miwa.lnk.to/Sakuramitainakoinanda_FromTFT
■「片想い - From THE FIRST TAKE」
https://miwa.lnk.to/Kataomoi_FromTFT
関連リンク
◆miwa オフィシャルサイト