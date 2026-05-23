■＜miwa acoustic live tour 2026 “acoguissimo 6”＞

8.21(金) 開場 18:15 / 開演 19:00

新潟 LOTS

8.22(土) 開場 16:15 / 開演 17:00

仙台 darwin

8.23(日) 開場16:15 / 開演 17:00

青森 Quarter

9.11(金) 開場 18:15 / 開演 19:00

高松 MONSTER

9.12(土) 開場16:15 / 開演 17:00

出雲 APOLLO

9.22(火/祝) 開場16:15 / 開演 17:00

大阪 Yogibo META VALLEY

9.23(水/祝) 開場16:15 / 開演 17:00

名古屋 ElectricLadyLand

10.16(金) 開場 18:15 / 開演 19:00

東京 duo MUSIC EXCHANGE

10.20(火) 開場 18:15 / 開演 19:00

宮崎 FLOOR

10.23(金) 開場 18:15 / 開演 19:00

福岡 トヨタホールスカラエスパシオ

10.24(土) 開場16:15 / 開演 17:00

佐賀 GEILS

お問い合わせ：エッグマン 03-3496-1561

■チケット料金

●全自由6,900円（税込/ワンドリンク別）

※別途1ドリンク代必要（8/21(金)新潟公演、10/23(⾦)福岡公演のみ1ドリンク制なし）

※枚数制限：お一人さま4枚まで購入可能

※チケット必要年齢：4才以上

■チケット受付期間

●FC会員限定チケット先行受付

受付期間：5/23(土)12:00 〜 6/1(月)23:59

※受付期間内にファンクラブに入会された方も対象

URL：https://yaneura-no-neko.jp

⚫︎プレオーダー(抽選)

受付期間：6/10(⽔) 12:00 〜 6/22(⽉) 23:59

【注意事項】

※お客様都合でのチケットの払い戻しは致しかねますので、予めご了承ください。

※転売・譲渡について

転売目的のチケット購入はご遠慮ください。オークション等での出品が発覚した場合は、出品者及び購入者の入場を拒否させていただきます。また、公演当日にはご本人様確認をする場合がございます。

※撮影に関して

公演によっては映像および写真撮影のカメラが入る可能性がございます。収録された映像・写真は商品化やプロモーション等に使用される可能性がございますのであらかじめご了承下さい。