©LAPONE ENTERTAINMENTJO1の川⻄拓実が、メンバーセルフ企画「PLANJ」(読み：プラント)として、 ソロオリジナルEP『Sketch』を6⽉24⽇(⽔)0:00より配信リリースすることが決定した。あわせてジャケットおよびアーティスト写真も新たに公開されている。EPの1曲⽬に収録される楽曲「今⽇も満点で満天じゃない」は、5⽉25⽇(⽉)0:00に先⾏配信がスタートし、