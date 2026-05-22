セブン−イレブン・ジャパン（東京都千代田区）が、一組サンドイッチ「セブン−イレブンよくばりサンド」シリーズの新商品「コロッケ＆マカロニチーズ」を5月27日から順次発売します。【写真】えー！「よくばりサンド」シリーズ“新作”がおいしそう！話題のサンドイッチも！新商品は、ふんわりとしたパンにコロッケとマカロニチーズを挟んだ、食べ応えのあるサンドイッチ。コロッケの食感にマカロニチーズの濃厚なコクと