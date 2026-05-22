徳島市は、ふるさと納税の新たな返礼品として発表した「AWA ODORI クルーズ」について、5月22日正午から予定していた受付開始を延期すると発表しました。「AWA ODORIクルーズ」は新町川をクルージングしながら阿波踊り一色に染まった市内の雰囲気を楽しめる徳島市の新たな体験型のふるさと納税返礼品です。市が5月19日の定例会見で発表したばかりで、22日正午から受付が始まる予定でした。しかし、市の企画政策