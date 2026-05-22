平原綾香が、フルオーケストラアルバムを9月9日に発売することを発表した。平原綾香が信頼を寄せる渡辺俊幸の総指揮により、東京フィルハーモニー交響楽団との共演となる今作は、数々の名曲達に新たな命が吹き込まれているという。なお、ドラムは則竹裕之、ピアノは大貫祐一郎が参加している。デビュー曲「Jupiter」を始め、2011年6月29日にリリースされたNHK連続テレビ小説『おひさま』のメインテーマとなっていた「おひさま〜大