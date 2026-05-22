日本マクドナルド（東京都新宿区）が、毎年人気の「もものスムージー」と、ドリンク部分にマスカット・オブ・アレキサンドリア果汁を使用した新商品「マスカットスムージー」を5月27日から期間限定で販売します。【えー！】あのちゃん＆齊藤なぎさ“最強タッグ”がかわいすぎる！おいしそうなもものスムージー＆マスカットスムージーをもっと！「もものスムージー」は、2015年に「マックカフェバイバリスタ」の限定メニューと