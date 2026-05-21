■投資部門別売買代金差額 (5月11日～15日) 東証・名証２市場の内国普通株式市場の合計［総合証券ベース（全50社）］ ※単位：億円（億円未満切り捨て）▲は売り越し 海外投資家信託銀行個人合計 [現金信用 ]日経平均 ( 前週比 ) 5月 ――― 第2週 5,572 ▲2,420 1,720 [ ▲2,169 3,889 ]61,409円 ( -1304 円) 第1週 1