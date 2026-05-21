JUN SKY WALKER(S)が2027年5月22日および23日の2日間、大分県・別府ビーコンプラザにてロックフェス＜電撃BEPPU＞を開催することが発表となった。別府の街に湯けむりだけでなくロックの狼煙を上げるべく新たなフェスが誕生する。＜電撃BEPPU＞は、JUN SKY WALKER(S)のリーダーであり、別府ツーリズム観光大使も務める森純太が自ら声をかけたバンドやアーティストが集結するロックフェスになるとのこと。「森純太が今、本気で観てほ