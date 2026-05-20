おととし7月の豪雨災害で大きな被害を受けた酒田市大沢地区の田んぼで、山形県による公共災の復旧工事が完了し20日から田起こしが始まりました。日田起こしが始まったのは酒田市大蕨の前田にある44アールの田んぼです。おととし7月の豪雨被害で、前田地区は20ヘクタールの田んぼなどが、荒瀬川の氾濫で大量の土砂や流木などで埋め尽くされました。被害から1年が経過した去年7月からは、国が9割以上を負担して地元自治