阿南市の那賀川に現れ、数多くの思い出を残してくれたアゴヒゲアザラシの「ナカちゃん」を偲ぶ展覧会が、阿南市で開かれています。アゴヒゲアザラシのナカちゃんは、2005年11月に阿南市を流れる那賀川に突如として現れ、翌2006年8月に死ぬまで地元の人気者として多くの人に親しまれました。展覧会は、地元の「ナカちゃん愛好会」が死後20年の節目として開いたもので、当時撮影された写真や絵画、ハンドメイドのぬいぐるみなど約20