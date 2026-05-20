新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、５人組男性声優グループ「GOALOUS５」の７周年を記念した生特番『「GOALOUS LUCKY７周年！５時間(+１)声福生放送！」〈+１時間パジャマパーティ〉』を５月24日（日）午後４時より「アニメLIVEチャンネル」と「ABEMA PPV」にて独占生放送する。 「GOALOUS５」は、人気男性声優の熊谷健太郎（ゴーラスブルー）、小松昌平（ゴーラスグリーン）、寺島惇太さ（ゴーラスイエロー）、仲村宗