GOALOUS５の７周年記念生特番をABEMAで独占生放送決定
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、５人組男性声優グループ「GOALOUS５」の７周年を記念した生特番『「GOALOUS LUCKY７周年！５時間(+１)声福生放送！」〈+１時間パジャマパーティ〉』を５月24日（日）午後４時より「アニメLIVEチャンネル」と「ABEMA PPV」にて独占生放送する。
「GOALOUS５」は、人気男性声優の熊谷健太郎（ゴーラスブルー）、小松昌平（ゴーラスグリーン）、寺島惇太さ（ゴーラスイエロー）、仲村宗悟（ゴーラスホワイト）、深町寿成（ゴーラスピンク）による５人組グループ。声の力で人々を虜にし「世界声福(征服)」を目指すダークヒーローをコンセプトに、2019年５月より活動を開始し、毎週WEB番組「GO５チャンネル」にてさまざまな任務に励む姿を配信中。時にはゆるく、時には激しく、声優たちがさまざまなバラエティ企画に挑む姿が多くのファン（＝構成員）の心を掴んでおり、イベントの開催や楽曲の展開、２次元キャラクター化プロジェクト「MISSION：GO5(ミッションゴーゴー)」でのボイスドラマ展開など、活動の場を広げている。
このたび「ABEMA」にて独占生放送が決定した生特番『「GOALOUS LUCKY７周年！５時間(+１)声福生放送！」〈+１時間パジャマパーティ〉』には、熊谷健太郎、小松昌平、寺島惇太、仲村宗悟、深町寿成らメンバー５名が出演。５月24日（日）午後４時より「アニメLIVEチャンネル」にて５時間にわたり無料生放送するほか、夜９時からは“延長戦”として、「ABEMA PPV」での１時間の生放送も実施。
番組内では、「７周年」にちなんだ特別な“作戦”に挑戦するほか、“延長戦”となる「ABEMA PPV」では、ここでしか見られない「パジャマパーティ」をお届け。「GOALOUS5」らしさ溢れる、笑いとわちゃわちゃ満載のスペシャル生放送となっている。
なお夜９時からの「ABEMA PPV」生放送は、５月18日（月）よりチケットの販売を開始し、一般チケット2,500円（税込）で購入、視聴することができ、６月15日（月）夜11時59分まで見逃し配信を楽しめる。また「アニメLIVEチャンネル」での無料生放送は、放送後もいつでも無料で楽しめる。
（C）AbemaTV, Inc.
「GOALOUS５」は、人気男性声優の熊谷健太郎（ゴーラスブルー）、小松昌平（ゴーラスグリーン）、寺島惇太さ（ゴーラスイエロー）、仲村宗悟（ゴーラスホワイト）、深町寿成（ゴーラスピンク）による５人組グループ。声の力で人々を虜にし「世界声福(征服)」を目指すダークヒーローをコンセプトに、2019年５月より活動を開始し、毎週WEB番組「GO５チャンネル」にてさまざまな任務に励む姿を配信中。時にはゆるく、時には激しく、声優たちがさまざまなバラエティ企画に挑む姿が多くのファン（＝構成員）の心を掴んでおり、イベントの開催や楽曲の展開、２次元キャラクター化プロジェクト「MISSION：GO5(ミッションゴーゴー)」でのボイスドラマ展開など、活動の場を広げている。
番組内では、「７周年」にちなんだ特別な“作戦”に挑戦するほか、“延長戦”となる「ABEMA PPV」では、ここでしか見られない「パジャマパーティ」をお届け。「GOALOUS5」らしさ溢れる、笑いとわちゃわちゃ満載のスペシャル生放送となっている。
なお夜９時からの「ABEMA PPV」生放送は、５月18日（月）よりチケットの販売を開始し、一般チケット2,500円（税込）で購入、視聴することができ、６月15日（月）夜11時59分まで見逃し配信を楽しめる。また「アニメLIVEチャンネル」での無料生放送は、放送後もいつでも無料で楽しめる。
（C）AbemaTV, Inc.