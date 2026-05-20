[5.19 U17アジア杯準決勝 日本 1-1(PK3-2)ウズベキスタン ジェッダ]19日に行われたAFC U17アジア杯サウジアラビア2026準決勝。U-17日本代表は、確かな技術とタフネスを兼ね備えるU-17ウズベキスタン代表に大苦戦を強いられることとなった。しかし0-1から土壇場で追い付き、PK戦へ。勝負のカギは日本の守護神、GK大下幸誠(鹿島ユース)が握ることとなった。前半に喫した失点もPKからだった。「チーム全体としてフワッと試合に