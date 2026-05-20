PK2本ストップのGK大下幸誠(鹿島ユース)は「思い切って楽しんでやる」姿勢が実を結ぶ
[5.19 U17アジア杯準決勝 日本 1-1(PK3-2)ウズベキスタン ジェッダ]
19日に行われたAFC U17アジア杯サウジアラビア2026準決勝。U-17日本代表は、確かな技術とタフネスを兼ね備えるU-17ウズベキスタン代表に大苦戦を強いられることとなった。
しかし0-1から土壇場で追い付き、PK戦へ。勝負のカギは日本の守護神、GK大下幸誠(鹿島ユース)が握ることとなった。
前半に喫した失点もPKからだった。「チーム全体としてフワッと試合に入ってしまった」ことが災いし、思うような試合運びができない中で前半28分に迎えたPKのピンチ。「あれを止められていれば良かったんですけど」と悔やむPKを決められてしまい、試合の過半をビハインドの状態で過ごすこととなった。
井出大志GKコーチからは「我慢の時間を耐えよう。最後にみんなが決めてくれるから、焦らずに耐えること」を言い含められていたそうで、カウンターからのピンチでは好セーブも披露。そして終了間際の得点で1-1として無明けたPK戦は、大下の見せ場となった。
「ウズベキスタンは前回の試合(韓国戦)をPK戦で勝ってきているので、そこで蹴った選手についてはデータもありました。井出さんも指示を出してくれて、その上でどっちに跳ぶかは相手を見て自分で決めていました」(大下)
まずは相手の1本目を見事にセーブすると、続く2本目は読みを外された状況で下半身を残して、左足1本でセーブ。さらに大下の連続セーブに気圧されたのであろう3番手のシュートもバーを叩き、一気に優勢の状況を作ってみせた。
「1番手のPKを止めたのはたぶん公式戦では初めて。『思い切って楽しんでやろう』と思って入ったんですけど、それで止められたことが相手のプレッシャーにもなったと思います」(大下)
結局、日本も2人が外したものの、5番手となったチームメイトのDF元砂晏翔仁ウデンバ(鹿島)が見事に成功。PKのトータルスコア3-2で日本の決勝進出が決まった。
2度のセーブを見せただけに、PKが得意なGKだと思われがちだが、本人はノックアウトステージに入る直前、「PKは元々得意じゃなかった」という話も明かしている。
ただ、鹿島ユースに入ってから昨年夏の和倉ユースサッカー大会で「少しだけ」自信を付けたと言い、今大会に入ってからもPK戦の練習では集中したプレーぶりを披露。井出GKコーチからは映像を使って相手キッカーの踏み込みに対してGK側が踏み切るタイミングの確認なども入念に施されており、その成果もあったと言う。
試合後、こちらが「今日から“PKに強いGK”と言っていいんじゃない?」と言うと、はにかんだ様子で頷いた大下は、ただ同時に「今日PKで勝てたのは良かったんですけど、決勝では“ゼロ”にこだわりたい。次は無失点で勝ちたいです」と勝って兜の緒を締め直した。ヒーローになったからと言って、慢心する様子はまったくなかった。
(取材・文 川端暁彦)
19日に行われたAFC U17アジア杯サウジアラビア2026準決勝。U-17日本代表は、確かな技術とタフネスを兼ね備えるU-17ウズベキスタン代表に大苦戦を強いられることとなった。
しかし0-1から土壇場で追い付き、PK戦へ。勝負のカギは日本の守護神、GK大下幸誠(鹿島ユース)が握ることとなった。
井出大志GKコーチからは「我慢の時間を耐えよう。最後にみんなが決めてくれるから、焦らずに耐えること」を言い含められていたそうで、カウンターからのピンチでは好セーブも披露。そして終了間際の得点で1-1として無明けたPK戦は、大下の見せ場となった。
「ウズベキスタンは前回の試合(韓国戦)をPK戦で勝ってきているので、そこで蹴った選手についてはデータもありました。井出さんも指示を出してくれて、その上でどっちに跳ぶかは相手を見て自分で決めていました」(大下)
まずは相手の1本目を見事にセーブすると、続く2本目は読みを外された状況で下半身を残して、左足1本でセーブ。さらに大下の連続セーブに気圧されたのであろう3番手のシュートもバーを叩き、一気に優勢の状況を作ってみせた。
「1番手のPKを止めたのはたぶん公式戦では初めて。『思い切って楽しんでやろう』と思って入ったんですけど、それで止められたことが相手のプレッシャーにもなったと思います」(大下)
結局、日本も2人が外したものの、5番手となったチームメイトのDF元砂晏翔仁ウデンバ(鹿島)が見事に成功。PKのトータルスコア3-2で日本の決勝進出が決まった。
2度のセーブを見せただけに、PKが得意なGKだと思われがちだが、本人はノックアウトステージに入る直前、「PKは元々得意じゃなかった」という話も明かしている。
ただ、鹿島ユースに入ってから昨年夏の和倉ユースサッカー大会で「少しだけ」自信を付けたと言い、今大会に入ってからもPK戦の練習では集中したプレーぶりを披露。井出GKコーチからは映像を使って相手キッカーの踏み込みに対してGK側が踏み切るタイミングの確認なども入念に施されており、その成果もあったと言う。
試合後、こちらが「今日から“PKに強いGK”と言っていいんじゃない?」と言うと、はにかんだ様子で頷いた大下は、ただ同時に「今日PKで勝てたのは良かったんですけど、決勝では“ゼロ”にこだわりたい。次は無失点で勝ちたいです」と勝って兜の緒を締め直した。ヒーローになったからと言って、慢心する様子はまったくなかった。
(取材・文 川端暁彦)