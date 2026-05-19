新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、オリジナル婚活リアリティーショー『ガールオアレディ３』を６月14日（日）夜９時より放送開始することを決定。また、スタジオMCには、前シーズンに引き続き、モデルでタレントのアン ミカ、タレントの若槻千夏、お笑いコンビ・オリエンタルラジオの藤森慎吾、俳優の平祐奈が続投。そして、主題歌には実力派ロックバンドOKAMOTO'Sが本作のために書き下ろした新曲「That’s All I Wish」