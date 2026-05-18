夜間、屋外に洗濯物を干し続けるデメリットについて、宅配クリーニング「coco−ara（ココアラ）」の公式インスタグラムアカウントが紹介しています。【要注意】「えっ…ヤバッ」これが「洗濯物の夜間干し」の“恐怖のデメリット”です！公式アカウントは「【洗濯物、まさか夜通し干してない？？】」「昼過ぎから干していた洗濯物が、いまいち乾いていないとき。そのまま夜通し干しておいたりしませんか？」などと投稿。そ