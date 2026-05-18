今月に入り気温が上昇する中、大分県内の自治体と民間企業が連携して熱中症の発生を防ぐ対策会議が開かれました。 【写真を見る】大分県と民間企業40社が熱中症対策会議一時休憩所利用を促す 大分県庁で開かれた熱中症患者をなくすための対策会議には、大分市や別府市など県内17の市と町、およそ40の民間企業が参加しました。この中では暑さに強い体を作るための指導方法や各自治体の取り組みが発表されました。 また県の担当