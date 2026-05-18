マノアが傘下3Aソルトレークへオプション降格エンゼルスのアレク・マノア投手は17日（日本時間18日）、傘下3Aソルトレークへオプション降格となった。球団が発表した。代わってグレイソン・ロドリゲス投手が昇格した。28歳のマノアは2019年ドラフト1巡目（全体11位）でブルージェイズ入り。2022年に16勝7敗、防御率2.24でサイ・ヤング賞投票で3位に入った。しかし、輝きを放ったのは1年だけ。翌2023年は3勝9敗、防御率5.87で大