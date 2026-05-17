地元局の解説者が触れた村上の異質な“放物線”の行方【MLB】Wソックス 8ー3 カブス（日本時間17日・シカゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手が放った打球の“行方”に地元放送局も驚きを隠せない。16日（日本時間17日）、本拠地で行われたカブス戦に「2番・一塁」で先発出場すると、メジャー移籍後初となる1試合2本塁打を放ち、今季17号に到達した。ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手を抜き去った驚愕の一撃に、地元シカ