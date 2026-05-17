【ベルギー・リーグプレーオフ1第8節】(Daio Wasabi Stayen Stadium)シントトロイデン 1-1(前半0-1)ゲント<得点者>[シ]ロイク・ムベ・ソウ(69分)[ゲ]ウィルフリード・カンガ(45分)<警告>[ゲ]橋岡大樹(73分)