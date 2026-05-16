4年目の村松が3安打5打点の活躍■中日 8ー0 ヤクルト（16日・バンテリンドーム）最後の“安打”は逃したが、竜党からは賛辞の言葉が相次いだ。中日の村松開人内野手は16日、バンテリンドームで行われたヤクルト戦に「3番・遊撃」に先発出場。本塁打を含む3安打5打点の活躍に、「頼もしすぎ」「アツアツで最高」とファンが熱視線を送っている。3番での起用が続く村松が、連敗中の悪い流れを吹き飛ばした。初回の第1打席で右翼フ