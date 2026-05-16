女性アイドルグループ「ももクロ」こと、ももいろクローバーZの玉井詩織が5月15日までにInstagramを更新。ショートヘアになった髪型と“すっぴん”姿のショットを公開し、ファンからは“イケメン化”に驚きの声があがっている。玉井はオフホワイト系のトップスを着た、左右からと正面からの写真を投稿。テキストはウィンクする顔文字のみだったが、メイク感がない様子にファンから《すっぴんでも可愛いですね》といった声が寄