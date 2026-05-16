私には、25歳になる知的障害を伴う自閉症の息子がいます。2歳3カ月のときに、正式に診断を受けました。【画像で見る】「えっ…？そうだったの……？」 これが「発達障害児」にみられることのある行動です（5つ）頭を地面に打ちつける、顔を強くたたく、腕に歯を立てる――。自閉症の子は、こうした自分で自分を傷つける行為である「自傷」を行う傾向にあり、心を痛めている自閉症児の保護者は少なくないと思います。私自身、