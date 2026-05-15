米メディア「ジ・アスレチック」が村上の活躍を特集ホワイトソックスの村上宗隆内野手が、下馬評を覆す活躍を続けている。米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」は、村上を特集した記事を公開。獲得前に噴出していた懐疑的な声を振り返りつつ、1年目から発揮する圧倒的なパフォーマンスについて分析した。同メディアのサム・ブラム記者は、「ムネタカ・ムラカミは、自分を疑った人たちが間違っていたことを証明するため