二塁手の目の前を横切る好守を見せた■西武 ー ソフトバンク（13日・みずほPayPayドーム）西武・滝澤夏央内野手がまた魅せた。13日、みずほPayPayドームで行われたソフトバンク戦に「9番・遊撃」でスタメン出場。3回には持ち前の守備範囲の広さで好守を披露。ネット上のファンは「なんでそこいんの？」「別格だわ」と騒然となった。2-1で迎えた3回、8番の笹川吉康外野手が放った打球は二塁ベース右側へ転がった。二塁手の守備