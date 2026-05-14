キャラクターコラボ専門ブランド「GARRACK （ギャラック） 」より、日本の伝統工芸の一つである「金沢箔」を使用した、アニメ『鬼滅の刃』の機械式腕時計（自動巻き）新3モデルが、5月22日に予約開始し、6月5日より発売される。鬼殺隊モデルに続き、童磨・猗窩座・獪岳の鬼モデルが新たにラインナップに加わる。＞＞＞鬼モデルの腕時計をチェック！（写真37点）日本の伝統工芸「金沢箔」を使用し、アニメ「鬼滅の刃」のキャラクタ