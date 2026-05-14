鷹の元エース・攝津正氏が明かす…“宝刀”シンカーの握り方＆投げ方野球のレベルが上がると、直球とカーブやスライダーなどの“横の変化”だけでは打者を打ち取ることが難しくなり、落ちるボールが必要になる。2008年ドラフト5位でソフトバンクに入団し、2009年に新人王、2012年に沢村賞に輝いた攝津正氏も、社会人時代に同じ壁にぶつかった。打者から“魔球”と恐れられたシンカー習得の経緯や、精度向上に繋がった握り方を明