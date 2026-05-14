昨季は海野が105試合に出場…今季は打撃不振DeNAからソフトバンクにトレードで加入した山本祐大捕手が13日、みずほPayPayドームで入団会見を行った。球界が騒然とした電撃トレード。なぜソフトバンクは山本の獲得に踏み切ったのか。会見に同席した三笠杉彦GMが裏側を明かした。山本祐は2017年にドラフト9位で指名され、DeNAに入団。下位指名ながらも成長を遂げ、2024年には自己最多の108試合に出場してベストナインとゴールデ