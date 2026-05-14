5月13日（水）放送『鉄瓶・佐ん吉のコロコロラジオ。』で、7月18日（土）阿倍野区民センター大ホール「鉄瓶・佐ん吉のコロコロラジオトークライブinあべの」が開催されるという、重大発表があった。 ©️ABCラジオ OPトークから、いつも通りのトークを始めようとする鉄瓶に、「重大発表がある言うてたやん。僕知らんねん、気になって仕方ないねん」と問い詰める佐ん吉。実は鉄瓶はす