料理研究家として雑誌や書籍、テレビなどで活躍中の大原千鶴さんに、食材がもつよさを生かしながら、手間をかけすぎずおいしく味わうレシピを教えていただきます。今回ご紹介するのは、「タケノコご飯」と「タケノコ春巻き」です。生タケノコをゆでるときのコツもぜひ参考に。「タケノコ」をおいしく食べるコツ生タケノコは時間とともにえぐみが増します。すぐに米ぬかを加えてゆで、2日に1回ほど水を替えながら冷蔵保存して、なる