ジャイアンツ戦で12試合53打席ぶり7号を放った【MLB】ドジャース ー ジャイアンツ（日本時間13日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手が12日（日本時間13日）、本拠地でのジャイアンツ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、12試合ぶりの7号ソロを放った。ベンチに戻った大谷の珍しい挙動に米メディアも注目した。大谷は3回の第2打席で相手先発のハウザーが投じたシンカーを捉えて左中間スタンドへ運んだ。速度105.9マイル