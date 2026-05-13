YOASOBI YOASOBIが、アメリカ・シカゴで現地時間2026年7月30日から8月2日に開催される世界的音楽フェスティバル「Lollapalooza 2026」に、2年ぶり2度目の出演を果たす。さらに本日タイムテーブルが発表され、現地時間8月2日17時00分より、メインステージとなる「BUD LIGHT STAGE」への出演が決定した。【写真】「Lollapalooza 2026」タイムテーブル同フェスには、Charli XCX、Olivia Dean、Jennie ら世界的トップア