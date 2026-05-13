

YOASOBI

YOASOBIが、アメリカ・シカゴで現地時間2026年7月30日から8月2日に開催される世界的音楽フェスティバル「Lollapalooza 2026」に、2年ぶり2度目の出演を果たす。さらに本日タイムテーブルが発表され、現地時間8月2日17時00分より、メインステージとなる「BUD LIGHT STAGE」への出演が決定した。

【写真】「Lollapalooza 2026」タイムテーブル

同フェスには、Charli XCX、Olivia Dean、Jennie ら世界的トップアーティストが出演。世界中から注目を集める大型音楽フェスとして知られている。

これまでにも、世界最大級の音楽フェス Coachella への出演をはじめ、ロサンゼルス、サンフランシスコ、ニューヨーク、ボストンでのアメリカ単独公演を成功させてきたYOASOBI。今年は、7月31日から8月2日にかけてカナダ・モントリオールで開催される音楽フェス OSHEAGA への出演に加え、6都市を巡る自身最大規模の北米ツアー「YOASOBI NORTH AMERICA TOUR 2026 “NEVER ENDING STORIES”」の開催も控えている。