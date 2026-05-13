サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、AC最大65W出力とUSB PD30W急速充電に対応し、ノートPCも充電できる薄型・大容量モバイルバッテリー「700-BTL061」を発売した。■コンセント感覚で使えるAC出力搭載本製品は、モバイルバッテリーとしては珍しいAC出力ポートを搭載し、最大65Wまでの給電に対応している。ノートパソコンや小型家電など、普段コンセントで使用する機器も外出先で使用可能だ。