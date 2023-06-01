かまいたちとスペシャルなゲストが、気になるトピックから生まれる「余談」セッションを楽しむトークバラエティ「これ余談なんですけど・・・」 ©ABCテレビ 5月13日（水）は、王林、ナダル、畠中悠、千葉公平が来店。都会で頑張る“ど田舎出身芸能人”たちが、驚きの地元あるあるや、子ども時代のエピソードなどを語る。 オープニングで、故郷には「たぶん世界にたった一つのりんご畑の中を走る列車