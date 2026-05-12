DeNAの山本とソフトバンク尾形、井上のトレードが成立ソフトバンクの尾形崇斗投手、井上朋也内野手とDeNAの山本祐大捕手による2対1の交換トレードが12日に成立した。突然の大型トレードにファンも衝撃を受けていたが、DeNAファンの著名人も動揺を隠せずにいた。これまで複数回、始球式を務めたり、ハマスタでのイベントに登場してきた歌手の相川七瀬さんは自信の公式X（旧ツイッター）に「これ、本当の話しですか？どうして