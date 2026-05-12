DeNAの山本とソフトバンク尾形、井上のトレードが成立

ソフトバンクの尾形崇斗投手、井上朋也内野手とDeNAの山本祐大捕手による2対1の交換トレードが12日に成立した。突然の大型トレードにファンも衝撃を受けていたが、DeNAファンの著名人も動揺を隠せずにいた。

これまで複数回、始球式を務めたり、ハマスタでのイベントに登場してきた歌手の相川七瀬さんは自信の公式X（旧ツイッター）に「これ、本当の話しですか？ どうして？」と投稿した。

さらに大のDeNAファンでも知られる、お笑いコンビ、鬼越えトマホークの金ちゃんも「まさかとは思ったけど本当にあるのか……これは衝撃……。」と配信。正捕手のトレードが信じられないと言った様子だった。

山本は2017年ドラフト9位でDeNAに入団した山本は、2021年に51試合に出場して主力になると、2023年には71試合、2024年は108試合、2025年は104試合に出場し、DeNAの正捕手として活躍。今季もここまで24試合にスタメン出場していた。（Full-Count編集部）