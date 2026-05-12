ソフトバンクからは尾形崇斗投手、井上朋也がDeNAへソフトバンクは12日、ソフトバンクの尾形崇斗投手、井上朋也内野手とDeNAの山本祐大捕手による2対1の電撃トレードに対する城島健司CBOのコメントを発表した。山本について「プレースタイルがホークスに合うと思っていました」などと語った。城島CBOは山本について「プレースタイルがホークスに合うと思っていましたし、捕手が補強ポイントのひとつと考えていたホークスとして