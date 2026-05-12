優れた実用性を誇るEVトライク神奈川県伊勢原市に拠点を置くバブルは、3輪EVトライクの「VIVEL TRIKE（ビベルトライク）」を提供しています。このユニークなモビリティは、2026年1月にラインナップが再編され、現在では4つの異なるバリエーションから選択できるようになりました。【画像】新車69万円で「3人乗り」！ バブルの「ビベルトライク」を画像で見る（30枚以上）従来モデルからどのような進化を遂げたのでしょうか