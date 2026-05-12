ジャイアンツ戦前にフリー打撃【MLB】ドジャース ー ジャイアンツ（日本時間12日・ロサンゼルス）10試合ノーアーチとなっているドジャースの大谷翔平投手が11日（日本時間12日）、本拠地で行われるジャイアンツ戦前にフリー打撃を行った。実施後にはアーロン・ベイツ打撃コーチが取材に応じ、大谷の状態について語った。大谷は19打席連続無安打だった4日（同5日）のアストロズ戦前、敵地のグラウンドでフリー打撃を実施。「球